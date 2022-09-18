В России выявили 56 751 новый случай коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки зафиксировали 56 751 новый случай заражения коронавирусом, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Доля госпитализаций по состоянию на 18 сентября стала ниже, чем днем ранее: 2 232 случая против 4 216 в субботу.

По данным Оперштаба, за последние 24 часа выздоровевшими после COVID-19 признаны 42 198 пациентов. Всего коронавирусом в РФ переболели 19 387 036 человек.

За сутки в России скончался 101 пациент с выявленной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что COVID-19 может перейти в самую опасную ОРВИ, тем самым встав на место сезонного гриппа. Эксперт ожидает, что это может произойти в конце весны – начале лета 2023 года.