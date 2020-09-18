Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В столице и Московской области с утра субботы, 19 сентября, объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Согласно данным прогностической карты на сайте организации, в столичном регионе ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В Москве данное предупреждение действительно с 09:00 до 15:00 в субботу, а в Подмосковье – с 09:00 до 16:00.
Ранее сообщалось, что минувший четверг в Москве вошел в тройку самых "мокрых" 17 сентября за всю историю метеонаблюдений. В указанный день в столице с 15:00 до 21:00 выпало от 28 до 49 миллиметров осадков. К ночи этот показатель увеличился еще на 2–7 миллиметров.
Также в центре погоды "Фобос" сообщали, что первые осенние заморозки возможны в столице в ночь на воскресенье. При этом метеорологи подчеркнули, что уже в понедельник температура воздуха в столице начнет повышаться. К середине недели столбики термометров могут дойти до +20 градусов. По прогнозам специалистов, такие показатели могут говорить о наступлении в столице бабьего лета.
Москва 24 рассказала о последствиях ураганного ветра в столице
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