Четверг в Москве вошел в тройку самых "мокрых" 17 сентября за всю историю метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Практически рекордное количество осадков выпало в Москве в четверг, 17 сентября 2020 года, передает портал "Метеоновости".

"Сутки 17 сентября 2020 года вошли в тройку самых "мокрых" за весь период регулярных наблюдений за погодой в Москве и заняли второе место в ряду самых "мокрых", – сказано в сообщении.

В организации добавили, что в указанный день в столице с 15:00 до 21:00 выпало от 28 до 49 миллиметров осадков. К ночи этот показатель увеличился еще на 2–7 миллиметров.

Синоптики отмечают, что на первом месте самых дождливых дней остается 17 сентября 1938 года. Тогда выпало 33,7 миллиметра осадков. Третье место занимает 17 сентября 1981 года, когда было зафиксировано 28,4 миллиметра осадков.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Москвы за прошедшие сутки выпало порядка 70 процентов месячной нормы осадков. При этом скорость ветра во время непогоды доходила до 21–22 метров в секунду.

Москвичи делились в социальных сетях видео урагана и последствий ливня. Многие автомобили буквально плыли по улицам.

