Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей предупредили об аномально низком давлении 18 сентября. По словам синоптиков, оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы на 8–10 миллиметров, передает портал "Метеоновости". Ранее это показатель атмосферное давление назвали барическим "дном".

Кроме того, в столичном регионе сейчас неблагоприятный кислородный режим, так называемая умеренная погодная гипоксия, что может плохо отразиться на здоровье людей.

"Холодная погода в сочетании с понижением содержания кислорода в воздухе негативно сказываются на состоянии лиц, страдающих хронической кислородной недостаточностью, особенно при легочной патологии. Недомогание, депрессивные и эмоциональные расстройства могут отмечаться даже у практически здоровых и не метеозависимых людей", – говорится в сообщении.

Метеорологи также отмечают, что высокая влажность и понижение температуры провоцируют обострения болезней суставов. В такую погоду необходимо пересмотреть режим труда и отдыха, не перегружать чрезмерно организм, принимать поливитамины и адаптогены. Также нужен полноценный сон, прием лекарств, рекомендованных врачом с профилактической и лечебной целью.

Погоду в столичном регионе определяет тыловая часть атлантического малоподвижного циклона. В среду воздух не прогреется выше 12–13 градусов. При облачной погоде с прояснениями пройдет дождь.

Предстоящие выходные в столице также будут ненастными. Воздух прогреется не более чем до +12 градусов. В воскресенье прогнозируются кратковременные дожди с возможным вкраплением снега. Будет облачно, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Погода будет похожа на конец октября.

В ближайшую же ночь в городе ожидается до 6–8 градусов тепла, по области – плюс 3–8 градусов. В четверг днем столбики термометров покажут до 10–12 градусов тепла.

В пятницу характер погоды существенно не изменится. В ночь на субботу показатели упадут, не исключены заморозки до минус 3 градусов. В то же время существенных осадков не будет.