Международный фестиваль фейерверков стартовал в столице

Международный фестиваль фейерверков "Ростех" стартовал в Братеевском каскадном парке. Мероприятие продлится 18 и 19 августа.

Фестиваль фейерверков проводится в столице в четвертый раз. В 2018 году участниками стали команды из Андоры, Австрии, Великобритании, Болгарии, Греции, Германии, Словакии и США.

Каждая команда показывает 12-минутное выступление. Все шоу оценивает жюри. В 2018 году фестиваль посвящают добрым делам, а долю от выручки за билеты на шоу перечислят благотворительным фондам.

Для удобства горожан и гостей города в дни проведения фестиваля запущены бесплатные автобусы между станциями метро "Каширская" и "Домодедовская". В выходные с 17:00 до 00:30 будут работать бесплатные экспресс-маршруты Э1 от метро "Каширская" и Э2 от метро "Домодедовская". Оба маршрута пройдут до дома № 1 по улице Борисовские Пруды.

Остановки бесплатных автобусов находятся:

"Метро "Каширская" (маршрут Э1) − на улице Маршала Шестопалова у северного вестибюля станции метро,

"Метро "Домодедовская" (маршрут Э2) − на дублере Каширского шоссе при следовании в центр перед пересечением с Ореховым бульваром,

"Улица Борисовские Пруды, 1" (маршруты Э1, Э2) − в Проектируемом проезде № 4902 при следовании в центр.

№ 646 проследует от кинотеатра "Тула" до остановки "Улица Маршала Голованова, 7", а далее − по Новочеркасскому бульвару и Донецкой улице до конечной остановки "Марьино", не заезжая к станции метро "Марьино",

проследует от кинотеатра "Тула" до остановки "Улица Маршала Голованова, 7", а далее − по Новочеркасскому бульвару и Донецкой улице до конечной остановки "Марьино", не заезжая к станции метро "Марьино", №№ 713 и 749 − между станцией метро "Марьино" и Поречной улицей в обоих направлениях по нечетной стороне дублера Люблинской улицы,

и − между станцией метро "Марьино" и Поречной улицей в обоих направлениях по нечетной стороне дублера Люблинской улицы, № 762 − от 8-го микрорайона Марьинского Парка до станции метро "Марьино",

− от 8-го микрорайона Марьинского Парка до станции метро "Марьино", № 764 − от станции метро "Алма-Атинская" до остановки "Паромная улица", далее по Ключевой улице (обратно − по Паромной улице) к станции метро "Алма-Атинская".

№ 738

742

№ 280

На фестиваль фейерверков можно добраться на бесплатных автобусах

В выходные с 19:30 до окончания мероприятий автобусы ходять по следующим маршрутам:Кроме того, маршрутыв этот период не работают. А автобусыс 19:00 и до окончания фестиваля следуют от станции метро "Люблино" до остановки "Братеевская улица, 21", а далее проследуют по Братеевской улице до станции метро "Алма-Атинская".



Также в связи с проведением фестиваля фейерверков оба выходных с 12:00 до окончания мероприятий перекрыты улица Борисовские Пруды от Ключевой до Каширского шоссе, Хордовый проезд и Проектируемый проезд № 4902. А еще проезд под Москворецким путепроводом, съезд с Каширского шоссе на улицу Борисовские Пруды в сторону области и Батайский проезд от дублера Люблинской улицы до улицы Маршала Голованова.