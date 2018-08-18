Международный фестиваль фейерверков стартовал в столице

Международный фестиваль фейерверков "Ростех" стартовал в Братеевском каскадном парке. Мероприятие продлится 18 и 19 августа.
Фестиваль фейерверков проводится в столице в четвертый раз. В 2018 году участниками стали команды из Андоры, Австрии, Великобритании, Болгарии, Греции, Германии, Словакии и США.
Каждая команда показывает 12-минутное выступление. Все шоу оценивает жюри. В 2018 году фестиваль посвящают добрым делам, а долю от выручки за билеты на шоу перечислят благотворительным фондам.
Для удобства горожан и гостей города в дни проведения фестиваля запущены бесплатные автобусы между станциями метро "Каширская" и "Домодедовская". В выходные с 17:00 до 00:30 будут работать бесплатные экспресс-маршруты Э1 от метро "Каширская" и Э2 от метро "Домодедовская". Оба маршрута пройдут до дома № 1 по улице Борисовские Пруды.
Остановки бесплатных автобусов находятся:
На фестиваль фейерверков можно добраться на бесплатных автобусах
Также в связи с проведением фестиваля фейерверков оба выходных с 12:00 до окончания мероприятий перекрыты улица Борисовские Пруды от Ключевой до Каширского шоссе, Хордовый проезд и Проектируемый проезд № 4902. А еще проезд под Москворецким путепроводом, съезд с Каширского шоссе на улицу Борисовские Пруды в сторону области и Батайский проезд от дублера Люблинской улицы до улицы Маршала Голованова.
В районе Братеевского каскадного парка ограничили движение
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