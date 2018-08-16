Бесплатные автобусы запустят в выходные из-за фестиваля фейерверков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бесплатные автобусы запустят между станциями метро "Каширская" и "Домодедовская" в дни проведения Международного фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке. В связи с фестивалем 18 и 19 августа также изменится режим работы ряда маршрутов наземного транспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В выходные с 17:00 до 00:30 будут работать бесплатные экспресс-маршруты Э1 от метро "Каширская" и Э2 от метро "Домодедовская". Оба маршрута пройдут до дома № 1 по улице Борисовские Пруды.
Остановки бесплатных автобусов будут находиться:
Международный фестиваль фейерверков состоится в Братееве уже в четвертый раз. На нем выступят команды из Австрии, Андорры, Болгарии, Великобритании, а также представители Германии, Греции, Словакии и США. Фейерверки будут запускать 18 и 19 августа с 21:00 до 22:45.
Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ на Филевской линии метро в эти выходные от "Киевской" до "Кунцевской" можно будет добраться на бесплатном автобусе.
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