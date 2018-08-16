Бесплатные автобусы запустят в выходные из-за фестиваля фейерверков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатные автобусы запустят между станциями метро "Каширская" и "Домодедовская" в дни проведения Международного фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке. В связи с фестивалем 18 и 19 августа также изменится режим работы ряда маршрутов наземного транспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В выходные с 17:00 до 00:30 будут работать бесплатные экспресс-маршруты Э1 от метро "Каширская" и Э2 от метро "Домодедовская". Оба маршрута пройдут до дома № 1 по улице Борисовские Пруды.

Остановки бесплатных автобусов будут находиться:

"Метро "Каширская" (маршрут Э1) − на улице Маршала Шестопалова у северного вестибюля станции метро,

"Метро "Домодедовская" (маршрут Э2) − на дублере Каширского шоссе при следовании в центр перед пересечением с Ореховым бульваром,

"Улица Борисовские Пруды, 1" (маршруты Э1, Э2) − в Проектируемом проезде № 4902 при следовании в центр.

№ 646 проследует от кинотеатра "Тула" до остановки "Улица Маршала Голованова, 7", а далее − по Новочеркасскому бульвару и Донецкой улице до конечной остановки "Марьино", не заезжая к станции метро "Марьино",

проследует от кинотеатра "Тула" до остановки "Улица Маршала Голованова, 7", а далее − по Новочеркасскому бульвару и Донецкой улице до конечной остановки "Марьино", не заезжая к станции метро "Марьино", №№ 713 и 749 − между станцией метро "Марьино" и Поречной улицей в обоих направлениях по нечетной стороне дублера Люблинской улицы,

и − между станцией метро "Марьино" и Поречной улицей в обоих направлениях по нечетной стороне дублера Люблинской улицы, № 762 − от 8-го микрорайона Марьинского Парка до станции метро "Марьино",

− от 8-го микрорайона Марьинского Парка до станции метро "Марьино", № 764 − от станции метро "Алма-Атинская" до остановки "Паромная улица", далее по Ключевой улице (обратно − по Паромной улице) к станции метро "Алма-Атинская".

№ 738

742

№ 280

В ближайшие выходные с 19:30 до окончания мероприятий автобусы будут ходить по следующим маршрутам:Кроме того, маршрутыв этот период работать не будут. А автобусыс 19:00 и до окончания фестиваля поедут от станции метро "Люблино" до остановки "Братеевская улица, 21", а далее проследуют по Братеевской улице до станции метро "Алма-Атинская".

Международный фестиваль фейерверков состоится в Братееве уже в четвертый раз. На нем выступят команды из Австрии, Андорры, Болгарии, Великобритании, а также представители Германии, Греции, Словакии и США. Фейерверки будут запускать 18 и 19 августа с 21:00 до 22:45.

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ на Филевской линии метро в эти выходные от "Киевской" до "Кунцевской" можно будет добраться на бесплатном автобусе.