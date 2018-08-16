Танцующие фонтаны и фаер-машины дополнят шоу на фестивале фейерверков

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Танцующие фонтаны будут сопровождать выступления пиротехников напротив Братеевского каскадного парка. Их дополнят фаер-машинами. Фонтаны смогут вращаться и выбрасывать потоки воды в такт музыке.

Огненно-водное представление подготовили для гостей IV Международного фестиваля фейерверков "Ростех", который пройдет 18 и 19 августа. Оно заполнит перерывы между выступлениями пиротехников. Высота водных струй будет достигать 40 метров, а огненных – 17 метров. Спецтехнику установят на баржах в 20 метрах от берега, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это позволит обеспечить безопасность.

В шоу также применят видеомэпинг, проекции создадут при помощи 150 мощных световых приборов. "Гостям фестиваля покажут короткие видеоролики, посвященные странам, откуда прибудут команды пиротехников. Это могут быть достопримечательности, памятники архитектуры или наиболее характерные пейзажи тех стран", – пояснил глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Фестиваль фейерверков проводится в столице в четвертый раз. В 2018 году участниками станут команды из Андоры, Австрии, Великобритании, Болгарии, Греции, Германии, Словакии и США.

Каждая команда продемонстрирует 12-минутное выступление. Все шоу оценит жюри. В 2018 году фестиваль посвящают добрым делам, а долю от выручки за билеты на шоу перечислят благотворительным фондам.