Остановки и расписание. Как добраться от "Киевской" до "Кунцевской" на автобусе

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Бесплатные автобусы запустят между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии метро 18 и 19 августа. В выходные этот участок подземки закроют на ремонт, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Автобусы маршрута КМ1 "Киевский вокзал" − "Станция метро "Кунцевская" будут возить пассажиров от Киевского вокзала по набережной Тараса Шевченко, Кутузовскому проспекту, улице Барклая, Большой Филевской и Минской улицам. Далее они поедут по Малой Филевской улице до станции метро "Кунцевская".

А на автобусах КМ2 можно будет добраться от "Филей" до "Багратионовской". Они будут курсировать по кольцевому маршруту, который пройдет по Багратионовскому проезду, улице Барклая, Большой Филевской улице и Новозаводскому проезду. Бесплатные компенсационные автобусы будут ходить 18 и 19 августа с 05:10 до 02:00.

Где будут останавливаться автобусы КМ1 и КМ2

Автобусы КМ1 будут делать остановки у станций метро "Киевская", "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк", а также "Пионерская" и "Кунцевская". Чтобы доехать до "Филей", потребуется пересадка на автобус КМ2 рядом со станцией метро "Багратионовская".

По пути к станции метро "Кунцевская" автобусы КМ1 будут забирать и высаживать пассажиров на площади Киевского вокзала. При этом остановка автобусов №№ 157 и 840 "Киевский вокзал", расположенная на Большой Дорогомиловской улице, в эти дни работать не будет. Вместо нее рекомендовали воспользоваться остановкой "2-й Брянский переулок".

Следуя до Киевского вокзала, автобусы КМ1 будут останавливаться на Кутузовском проспекте, возле вестибюлей станции метро "Кутузовская" и одноименной станции МЦК. Двигаясь по направлению к станции метро "Багратионовская", автобусы КМ2 остановятся в Багратионовском проезде перед Тучковской улицей, неподалеку от вестибюля метро "Фили". Доехать оттуда до других станций Филевской линии можно будет лишь с пересадкой: сперва на автобусе КМ2 до метро "Багратионовская", а затем на автобусе КМ1.

Также сообщается, что у станции метро "Багратионовская" автобусы маршрута КМ1 будут забирать и высаживать пассажиров на улице Барклая. На этой же улице, у дома № 14, будут делать остановку автобусы КМ2.

При движении к Киевскому вокзалу автобусы КМ1 заберут и высадят пассажиров у дома № 18, корпуса 1 по Минской улице, который находится рядом со станцией метро "Филевский парк". А направляясь к метро "Кунцевская" они остановятся возле дома № 13, корпуса 2 по Минской улице.

Кроме того, пассажиры маршрута КМ1 по пути к Киевскому вокзалу смогут сойти у дома № 13 по Малой Филевской улице, рядом со станцией метро "Пионерская". При движении в обратном направлении можно будет сойти у дома №56 по Кастанаевской улице.

При следовании к Киевскому вокзалу автобусы КМ1 также сделают остановку на съезде с Рублевского шоссе на дублер в сторону области, с северной стороны от вестибюля метро "Кунцевская".

Ранее сообщалось, что участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют на ремонт. Для пассажиров не будут доступны станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". В обычном режиме они заработают 20 августа в 5:30.