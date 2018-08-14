Участок Филевской линии метро закроют на ремонт

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Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют в ближайшие выходные, 18 и 19 августа, передает пресс-служба подземки.

Ограничения вводятся из-за проведения капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры. Закрыты будут станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". В обычном режиме они заработают в понедельник, 20 августа, в 5:30.

Во время закрытия участка линии для пассажиров будут курсировать компенсационные маршруты "КМ1" и "КМ2". Автобусы будут ходить с пяти утра до двух ночи. Интервал движения не превысит двух минут.

Как пояснили в метрополитене, в удлиненное 48-часовое технологическое окно планируется выполнить строительные работы в вестибюлях и на платформах станций, а также обновить путевую инфраструктуру, установить шумозащитные экраны и фундаменты под них.

На временно закрытых станциях, а также на "Киевской", "Кунцевской" и на станции "Александровский сад" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, которые помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Филевская линия – одна из старейших в столичном метро. Первые поезда по ней запустили в 1958 году. Это единственная линия, большей частью проложенная по земле. Совокупная протяженность наземных участков составляет около восьми километров с 13 станциями. Все семь открытых станций, которым сейчас меняют облик, спроектировал архитектор Римидалв Погребной.