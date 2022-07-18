"Процветание черного рынка": эксперт предупредил о последствиях запрета вейпов

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Полный запрет электронных сигарет и вейпов приведет к росту контрафакта, предупредил руководитель Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий Дмитрий Владимиров.

"Тотальный запрет вейпов и электронных сигарет означает процветание черного рынка, увеличение доли контрафактной продукции и, как следствие, учащение резонансных случаев, связанных с продажей и использованием электронных средств доставки никотина", – передает ТАСС его слова.

Кроме того, специалист обратил внимание, что на сегодняшний день электронные сигареты – единственная альтернатива для тех, кто хочет отказаться от табачной продукции.

Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете электронных сигарет и вейпов в России в связи с их негативным влиянием на жизнь и здоровье людей.

Еще до этого официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что более 150 тысяч опасных для жизни электронных сигарет были изъяты в Москве.

По данным МВД, электронные сигареты не были маркированы, на территорию РФ они были ввезены под видом мелких бытовых приборов из стран Восточной Азии. Для реализации продукции злоумышленники изготавливали поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества, после чего товар поставлялся в магазины, а также реализовывался в интернете.