Плановая проверка готовности систем оповещения пройдет в Москве 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве 20 июля пройдет ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения населения, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
С 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения. Также заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!". Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты.
Кроме того, информация поступит в эфир теле- и радиоканалов. На экранах появится заставка с сообщением "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!". Его озвучит диктор.
В материале поясняется, что тренировка необходима для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось, что в Москве провели подготовку к предстоящему отопительному сезону. Благодаря подобным работам специалисты могут своевременно выявить проблемные участки сетей и оперативно устранить неполадки.
В ежегодный план летних профилактических работ также входят замена трубопроводов, ремонт тепловых станций, систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Важно, что на время проведения работ в жилых домах возможно временное прекращение подачи воды. Узнать о графике отключения водоснабжения в доме можно на портале mos.ru, на сайтах www.moek.ru и www.online.moek.ru.
До этого сообщалось , что в Москве проверили более 50% газового оборудования. В столице его используют около двух миллионов семей. Специалисты Мосгаза проводят проверку газового оборудования ежегодно.
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