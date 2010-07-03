Теплая погода вернется в Москву в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Синоптики прогнозируют теплую и без осадков погоду в Москве на выходных. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".
По данным синоптиков, в субботу и воскресенье влияние циклона начнет ослабевать. Дождей с каждым днем станет все меньше, а солнце все чаще будет выходить из облаков. Днем температура воздуха составит +21–23 градуса.
При этом в пятницу, 19 июля, в городе еще пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться усиленным ветром и грозой. Максимальная температура днем будет около +19–24 градусов.
Накануне циклон принес в столицу грозы и сильный ветер. Некоторые переулки и пешеходные переходы подтопило – особенно в центре города. На усиленный режим в связи с дождем перешли около 1200 сотрудников Мосводостока.
Ранее синоптики рассказали о причинах июльского похолодания в центральной части России. Такая погода вызвана стационарным погодным режимом. Исследования ученых доказали, что при глобальном потеплении зачастую впоследствии устанавливается устойчивая прохладная погода.
В первой декаде июля средняя температура в Москве была ниже климатической нормы на 1,5 градуса. Синоптики указывают, что из-за роста атмосферного давления и прогревания воздушных масс погода значительно улучшится уже на предстоящих выходных. Возвращение летней погоды произойдет уже на следующей неделе, воздух в городе прогреется до +25 градусов.
В Москве продлили повышенный уровень погодной опасности из-за дождей
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