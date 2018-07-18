Стала известна цена за килограмм арбуза в Подмосковье в сезон продаж

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В Подмосковье в сезон продаж средняя цена за килограмм арбуза составит 20-25 рублей. Килограмм дыни "Торпеда" будет стоить 50-60 рублей, а за килограмм дыни "Колхозница" попросят 25-35 рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников рекомендовал внимательно выбирать место покупки арбуза или дыни. По его словам, официальная торговая точка должна иметь металлическую сетку и навес, а плоды должны быть уложены на деревянный поддон. Продавцы должны быть в униформе.

Ранее сообщалось, что общественники планируют измерять количество нитратов в арбузах и дынях, которые продаются в торговых палатках Москвы. Активная продажа бахчевых пока не началась, но единичные торговые точки уже появились.

Сезон продаж начнется 1 августа.