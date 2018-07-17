Уровень нитратов в арбузах и дынях проверят в торговых палатках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общественники измерят количество нитратов в арбузах и дынях, которые продаются в торговых палатках Москвы, сообщил координатор проекта "Безопасная столица" Антон Акишин.

Он отметил, что активная продажа бахчевых пока не началась, но единичные торговые точки уже появились. "Мы реши проверить их на нитраты, и, к сожалению, как показал наш нитрометр, во всех бахчевых содержание нитратов превышает норму", – цитирует собеседника Агентство "Москва".

У продавцов в палатках не было документов на право торговли и сертификатов на товар, добавил он. Проверки планируется продолжить, заключил Акишин.

Активный сезон торговли бахчевыми начинается в столице в августе. В городе появляются легальные арбузные развалы. К ним применяются обязательные требования, такие как наличие документов на продукцию, рукомойника, медкнижки у продавца и другие критерии.

В сезон 2017 года в столице работало 297 точек уличной торговли арбузами и дынями. Активная продажа завершилась 1 октября.