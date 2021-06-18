До 29 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ясная и теплая погода ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 18 июня. Об этом информирует сайт Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в столице днем температура воздуха будет варьироваться от 27 до 29 градусов. В ночь на субботу она может опуститься до +14 градусов.

Днем в Москве будет дуть ветер порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке около 758 миллиметров ртутного столба.

В Московской области в пятницу ожидается от +24 до +29 градусов, в ночь на субботу похолодает до +11 градусов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как избежать перегрева организма в жаркую погоду. Так, рекомендуется ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. При нахождении в помещении нужно его проветривать.

Врач-терапевт Надежда Чернышова отмечала, что в жару организм активно теряет воду через кожу, чтобы охлаждаться. Поэтому для сохранения баланса влаги в жаркие дни ее нужно обязательно пить и брать с собой при выходе из дома.