Космонавт попросился проголосовать по поправкам в Конституцию с орбиты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что власти попробуют организовать возможность для удаленного голосования по поправкам в Конституцию для космонавта-москвича.

"У нас есть космонавт Анатолий Иванишин с московской пропиской, который сейчас на орбите, он запросил возможность проголосовать электронно. Мы рассмотрели этот вариант, это возможно, но это возможно только через Хьюстон", – рассказал специалист.

По словам Венедиктова, именно через местный центр управления полетами осуществляется связь между Международной космической станцией (МКС) и Землей.

Вопрос решается на уровне руководства "Роскосмоса" – в качестве наблюдателя привлечен глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Зампред Общественной палаты отметил, что Рогозин свяжется с NASA и получит СМС с кодом активации для голосования.

На данный момент на МКС, помимо Иванишина, находятся астронавты Иван Вагнер из России и представитель США Кристофер Кэссиди.

Голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 1 июля, однако проголосовать можно будет с 25 июня.

Записаться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

Тестирование онлайн-системы для голосования, запущенное в четверг, 18 июня, проходит в штатном режиме. К процедуре были привлечены более 800 тысяч жителей Москвы.

