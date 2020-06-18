Продюсер Пригожин считает, что онлайн-голосование является удобной формой волеизъявления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию можно назвать самой удобной формой волеизъявления, уверен российский продюсер Иосиф Пригожин. Об этом он рассказал "Вечерней Москве".

"Я считаю, это самая удобная форма. Намного проще проголосовать дома или на работе, чем куда-то ехать. Это стадное ощущение, когда тебе надо куда-то пойти и опустить бюллетень, уже давно перестало быть чем-то праздничным, особенно для молодежи", – заявил Пригожин. По словам продюсера, важную роль сыграли современные технологии. Он подчеркивает, что почти у всех соотечественников есть компьютеры, телефоны.

"Идеальным с точки зрения технологичности было бы создание интернет-паспорта", – говорит Пригожин о перспективах голосования в Сети. Данный документ, как он считает, поможет в борьбе с киберугрозами.

Сам продюсер сделает выбор в пользу голосования в дистанционном формате. "Скорее всего, воспользуюсь электронным голосованием, офлайн точно не пойду", – добавил он.

Дистанционное электронное голосование организуют в Москве и Нижегородской области. Отдать свой голос можно будет с 25 по 30 июня включительно.

При этом подать заявление на участие в онлайн-голосовании москвичи смогут на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Проголосовать могут лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обратится к россиянам по поправкам в Конституцию, если сочтет нужным. Представитель Кремля ответил на вопрос, планирует ли российский лидер выступить с телеобращением после парада Победы.