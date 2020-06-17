ОП и ЦИК будут сотрудничать на голосовании по поправкам в Конституцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общественная палата РФ и Центральная избирательная комиссия будут взаимодействовать в рамках подготовки голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Соответствующий договор подписали председатель ЦИК Элла Памфилова и секретарь ОП Лидия Михеева.

Соглашение подразумевает сотрудничество в рамках вопросов:



организации общественного контроля за соблюдением прав граждан в части голосования;

организации контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью;

информирования россиян о проведении голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 1 июля, но участки начнут открывать с 25 июня. Проголосовать можно в любой день этого периода.

Жителям Москвы и Нижегородской области также предложили вариант с дистанционным голосованием. Чтобы высказаться удаленно, необходимо пройти процедуру предварительной регистрации на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.

На данный момент заявки на участие в онлайн-голосовании подали порядка 800 тысяч россиян.

