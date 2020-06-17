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Общество

17:56

ОП и ЦИК будут сотрудничать на голосовании по поправкам в Конституцию

общество конституция2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общественная палата РФ и Центральная избирательная комиссия будут взаимодействовать в рамках подготовки голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Соответствующий договор подписали председатель ЦИК Элла Памфилова и секретарь ОП Лидия Михеева.

Соглашение подразумевает сотрудничество в рамках вопросов:

  • организации общественного контроля за соблюдением прав граждан в части голосования;
  • организации контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью;
  • информирования россиян о проведении голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 1 июля, но участки начнут открывать с 25 июня. Проголосовать можно в любой день этого периода.

Жителям Москвы и Нижегородской области также предложили вариант с дистанционным голосованием. Чтобы высказаться удаленно, необходимо пройти процедуру предварительной регистрации на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.

На данный момент заявки на участие в онлайн-голосовании подали порядка 800 тысяч россиян.

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