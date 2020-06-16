Эксперт отметил уникальность голосования по поправкам в Конституцию из-за COVID-19

17:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Санитарная безопасность будет важнейшим фактором при проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил председатель совета директоров некоммерческого фонда "Центр содействия законотворчеству", специалист в области государственного и муниципального права Вадим Виноградов.
В связи с этим, по его словам, опыт проведения данного голосования можно признать уникальным. Виноградов подчеркнул, что голосование необходимо организовать, поскольку на этот счет уже принят соответствующий закон.
Также эксперт отметил многочисленность изменений, которые планируются внести в основной закон.
"Впервые за действие Конституции 1993 года вносятся такие масштабные изменения. Какие-то поправки мне нравятся больше, какие-то – меньше как юристу. Но в целом я понимаю, что граждане должны выбрать весь пакет: за или против, поэтому каждому придется решать это отдельно", – цитирует Виноградова Агентство "Москва".
Он отметил, что будет участвовать в голосовании, несмотря на пандемию коронавируса. Он считает, что все меры предосторожности при проведении мероприятия будут приняты.
Согласно последним данным, 685 тысяч человек подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Для формирования запроса необходимо зайти на порталы mos.ru и gosuslugi.ru. Заявки принимаются до 14:00 21 июня. В онлайн-голосовании могут принять участие лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве.
В настоящий момент тестирование системы дистанционного голосования в столице планируется провести 18 июня. Кроме того, Сергей Собянин подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.
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