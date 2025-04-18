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Пятый сезон международной премии "МЫВМЕСТЕ" стартовал в Москве 12 апреля в рамках презентации национального проекта "Молодежь и дети". Запуск состоялся на площадке Национального центра "Россия".

Как отметил глава Росмолодежи Григорий Гуров, международная премия создает новые возможности для реализации и продвижения социально значимых инициатив.

"Самые успешные проекты получают поддержку от государства и бизнеса. Интерес к премии постоянно растет – за прошедшие годы на участие в премии поступило более 145 тысяч заявок из 142 стран, и это важный показатель того, что Россия стала мировым центром добровольчества", – подчеркнул Гуров.

По его словам, в 2025 году уделяется особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. Также расширена номинация "Герои нашего времени", теперь в нее входят проекты по сохранению памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны и поддержке ветеранов.

Глава Росмолодежи добавил, что в планах вовлечь в добровольческую деятельность до 45% молодых россиян.

Пятый сезон премии предусматривает четыре категории в рамках нацпроекта: "Личность", "НКО и проекты", "Компании" и "Территория", а также 12 номинаций. К оценке заявок подключат искусственный интеллект.

Между тем в Москве добровольческой деятельностью занимаются свыше 470 тысяч студентов. Молодые люди заботятся о старшем поколении, многодетных семьях, детях и людях с инвалидностью, а также посещают приюты для бездомных животных.

Столичные студенты-волонтеры также стали призерами регионального этапа Международной премии #Мывместе. Особое внимание привлек проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина "Послы русского языка в мире".