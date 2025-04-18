МЧС предупредило москвичей о грозе и ветре до утра 19 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве с вечера пятницы, 18 апреля, и до 09:00 субботы, 19 апреля, ожидаются гроза с дождем и ветер с порывами до 12–14 метров в секунду. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС Москвы.

Горожанам напомнили о мерах безопасности. Водителям стоит быть внимательным за рулем автомобиля. Также на улице важно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости можно обращаться по телефонам 101, 112 или по единому телефону доверия столичного ГУ МЧС России 8 (495) 637-31-01.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении пресс-службы городского хозяйства столицы.

Между тем первая весенняя гроза в Москве в ночь на 19 апреля может принести до 2 миллиметров осадков. Согласно прогнозу, температура воздуха составит примерно 12–14 градусов выше нуля, а в центре города может достичь отметки в 17 градусов.

При этом ранее жителей Центральной России также предупредили о похолодании и возможном снегопаде в конце апреля. Ночью столбик термометра будет опускаться до 0 градусов, а днем поднимется лишь до 7–12 градусов.