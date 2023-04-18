Москвичам рассказали о погоде 18 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 18 апреля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, в Московской области прогнозируется небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах 15–17 градусов, по области – от 13 до 18 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что москвичей может ожидать до 22 градусов в конце этой недели. По его словам, воскресенье, 23 апреля, может стать самым теплым днем в столице на неделе.

При этом в пятницу, 21 апреля, температура понизится на 3–4 градуса по сравнению с первой половиной недели и будет в диапазоне от 10 до 12 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что это совершенно нормальная и характерная для этого времени погода.

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 18 апреля

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