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Москва 24

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Общество

06:05

Терапевт рассказал, какие обследования нужно проходить ежегодно

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В возрасте от 40 лет и старше следует ежегодно проходить диспансеризацию, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Иван Старостин. Об этом сообщает газета "Известия".

Он отметил, что к важным элементам такого скрининга относятся общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, измерение давления, веса, роста, а также расчет сердечно-сосудистого риска, оценка состояния кожных покровов и слизистых, лимфатических узлов, электрокардиография, рентгенография органов грудной клетки.

Для проходящих диспансеризацию граждан старше 40 лет к перечисленным видам обследований добавляются анализ кала на скрытую кровь и низкодозная КТ органов грудной клетки. Женщинам один раз в два года следует проходить маммографию, добавил терапевт.

Он также подчеркнул, что программа диспансеризации может быть скорректирована в зависимости от того, какие заболевания встречались у членов семьи.

Старостин добавил, что с 18 лет и до 39 лет диспансеризацию следует проходить по меньшей мере один раз в три года, но лучше делать это каждый год. Также стоит учитывать, что в результате обследований возможно выявление ложных находок. По словам терапевта, именно поэтому все результаты скрининга нужно обсуждать с компетентным специалистом.

Ранее сообщалось, что углубленную диспансеризацию в России прошли почти 2 миллиона переболевших коронавирусом человек. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, у 60% людей из прошедших диспансеризацию выявили заболевания, связанные с осложнениями от COVID-19.

Путин поручил привлекать переболевших ковидом граждан к прохождению диспансеризации

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