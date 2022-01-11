Почти 2 млн человек прошли углубленную диспансеризацию в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Углубленную диспансеризацию в России прошли уже почти 2 миллиона переболевших коронавирусом человек. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

По его словам, у 60% людей из прошедших диспансеризацию выявили заболевания, связанные с осложнениями от коронавируса.

За последние сутки в России подтвердили 17 525 новых случаев коронавируса. В 2 280 (13%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. С начала пандемии в России зарегистрировано 10 684 204 случая коронавирусной инфекции.

На Москву пришлось 4 635 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 1 512, на Московскую область – 855, на Свердловскую область – 368, на Ростовскую область – 358, на Пермский и Краснодарский край – по 299, на Иркутскую область – 288, на Алтайский край – 279, на Кемеровскую область – 250, на Челябинскую область – 249, на Ставропольский край – 240 и на Приморский край – 237.

