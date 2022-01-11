В ВОЗ заявили, что более половины европейцев заразятся "Омикроном" в течение двух месяцев

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Более 50% населения Европы заразятся штаммом коронавируса "Омикрон" за 6–8 недель, заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, сегодня "Омикроном" болеют в 50 странах Европы и Центральной Азии из 53. Он добавил, что данный штамм становится доминирующим в Западной Европе и на Балканах.
Ранее спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро заявил, что конец пандемии COVID-19 уже можно наблюдать, однако перед этим мир столкнется еще с несколькими всплесками заболеваемости.
По его словам, вирус продолжает эволюционировать, в ближайшее время появятся новые штаммы, из-за которых вспышки заболеваемости будут происходить каждые 3–4 месяца. Он отметил, что системы здравоохранения Западной Европы справляются с пандемией.
При этом за сутки в США выявили свыше 1,13 миллиона случаев заражения коронавирусом. По информации СМИ, этот показатель стал новым мировым антирекордом.
В Великобритании "Омикрон" достиг рекордной скорости
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