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Общество

17:25

В Минздраве одобрили применение китайского препарата гидроксихлорохин при COVID-19

общество медицина

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

В министерстве здравоохранения РФ заявили, что препятствий для использования незарегистрированного в России китайского препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19 нет. Об этом рассказали представители ведомства, передает ТАСС.

До этого российское правительство дало поручение Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Минздрава применять медицинским организациям незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин в количестве 68,6 тысячи упаковок для лечения коронавируса.

Стало известно, что каких-либо ограничений, связанных с использованием данной партии лекарства, в России нет, добавили в Минздраве.

По данным на 18 апреля, в России за сутки зафиксировано 4 785 новых случаев заражения COVID-19. В столице общее число зараженных составило 20 754.

Ранее сообщалось, что определен нулевой пациент с коронавирусом в РФ.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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