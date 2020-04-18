Больше половины заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

Агентство "Москва"

Больше половины заболевших COVID-19 в Москве – люди младше 45 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"45% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет и еще 13,5% старше 65 лет, причем 4% из них – старше 80 лет", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 6,5% заболевших – дети. В настоящее время все зараженные и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Ранее стало известно, что в России за сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения COVID-19. В Москве общее число зараженных составило 20 754.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.