Власти утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

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Правительство утвердило коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля. Постановление кабмина размещено на интернет-портале правовой информации.

Как говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, он составит 1,061, поэтому пенсии увеличатся более чем на шесть процентов.

Социальная пенсия – регулярная госвыплата, которая назначается по старости, если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для пенсии.

Также социальную пенсию получают инвалиды и дети, потерявшие кормильца. Средний размер выплаты в 2019 году составлял 9266 рублей.

Пенсии россиянам будут назначаться автоматически с 2021 года

Ранее стало известно, что в России в пилотном режиме в отдельных регионах с 2021 года будет введен беззаявительный механизм назначения пенсий.

Согласно инициативе, граждане, достигшие 45 лет, через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере накоплений.

Предполагается, что механизм даст возможность заблаговременно оценивать формирование пенсии и при необходимости предпринимать шаги по ее увеличению.

При этом Госдума понизила возраст получения негосударственной пенсии. В частности, получить такие выплаты теперь могут мужчины с 60 лет, женщины – с 55 лет.

Отмечалось, что по новому закону льготные категории граждан, такие как педагоги, врачи, многодетные матери, северяне, смогут получить негосударственную пенсию еще раньше.