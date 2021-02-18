Разработчики "Спутника V" сообщили о ходе проверки вакцины в ЕС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) определило докладчика для поэтапного обзора российского препарата от коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщили разработчики вакцины в Twitter.
Процедура должна начаться в ближайшее время. Разработчики "Спутника V" надеются, что вскоре EMA объявит об этом на своем сайте.
"Запрос на одобрение для рынка – следующий шаг", – отметили разработчики.
3. Rapporteurs for a rolling review have already been appointed by EMA following submission of Sputnik V application. Sputnik V is waiting for EMA to begin the rolling review and announce it officially on its web site.— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 17, 2021
Они также заявили, что считают Евросоюз партнером. Создатели вакцины заинтересованы в совместной работе для защиты граждан ЕС и производства там препарата.
"Мы надеемся, что ЕС и ЕМА оценят вакцину с точки зрения науки, а не политики", – подчеркнули разработчики.
6. Sputnik V suggests that vaccines should be above and beyond politics. We hope that EU and EMA will evaluate the vaccine on the scientific and not political basis. Sputnik V has already been approved by 29 countries.— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 17, 2021
В сообщении добавляется, что "Спутник V" уже был одобрен в 29 странах.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Эффективность "Спутника V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.
Страны ЕС захотели купить "Спутник V" после публикации The Lancet
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