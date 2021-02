Разработчики "Спутника V" сообщили о ходе проверки вакцины в ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) определило докладчика для поэтапного обзора российского препарата от коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщили разработчики вакцины в Twitter.

Процедура должна начаться в ближайшее время. Разработчики "Спутника V" надеются, что вскоре EMA объявит об этом на своем сайте.

"Запрос на одобрение для рынка – следующий шаг", – отметили разработчики.

Они также заявили, что считают Евросоюз партнером. Создатели вакцины заинтересованы в совместной работе для защиты граждан ЕС и производства там препарата.

"Мы надеемся, что ЕС и ЕМА оценят вакцину с точки зрения науки, а не политики", – подчеркнули разработчики.

