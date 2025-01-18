МВД напомнило о завершении в 2025 году автоматического продления водительских прав

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Водительские права, срок действия которых истек или истечет в 2025 году, подлежат замене, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России.

"Водительские удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты", – сообщили в ведомстве.

Таким образом, после истечения 3 лет с этой даты права придется менять – за вождение автомобиля с недействительными документами автомобилисту грозит штраф до 15 тысяч рублей и отстранение от вождения до восстановления прав.

Чтобы поменять права, водителям нужно будет пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в ГАИ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что решение продлить истекающие в 2022 или 2023 году водительские права было направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан.