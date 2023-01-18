Запрет госслужбы для не служивших в армии нуждается в проработке – Клишас

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил идею о запрете на госслужбу для граждан без военно-учетной специальности и не служивших в армии. Об этом сообщает ТАСС.

"Считаю, что инициатива, направленная на установление запрета на принятие на государственную службу и замещение государственных должностей, а также на участие в выборах для граждан, не проходивших службу в вооруженных силах, нуждается в тщательной проработке", – заявил сенатор.

Клишас отметил, что пока неясно, как подобные законодательные нормы могут соответствовать действующим конституционным принципам, в том числе по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан.

Также сенатор напомнил, что в настоящее время законом предусмотрено временное ограничение прав граждан на поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу. Такая мера введена в отношении тех россиян, которые без оснований не прошли военную службу по призыву.

Вместе с тем возможность ограничения избирательных прав в зависимости от факта прохождения военной‌ службы законодательством РФ не предусмотрена, уточнил Клишас.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что для получения государственных должностей следует иметь военно-учетную специальность. Кроме того, кандидат должен отслужить в армии. В ГД позже уточнили, что сам Володин имеет статус полковника запаса.

Володин предложил лишать имущества россиян за оскорбление ВС РФ и поддержку нацистов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!