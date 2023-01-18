Володин призвал рассмотреть на военном трибунале признания Меркель и руководства Украины

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/Марат Абулхатин

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд признались в том, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, поэтому эти политики должны предстать перед международным военным трибуналом. Таким мнением поделился председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

"Руководитель Совета безопасности Украины признался: киевский режим готовился к войне с Россией. Это заявление, а также откровения Меркель и Олланда, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны", – написал Володин в своем телеграм-канале.

По мнению спикера Госдумы, украинское руководство, Меркель и Олланд планировали начать новую мировую войну. Володин утверждает, что они обязаны понести наказание.

Ранее Олланд выразил мнение, что Минские соглашения стали попыткой дать Украине время на усиление своей боеспособности. По словам экс-презента Франции, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для украинской стороны, а Западу была необходима передышка.

До этого с подобным заявлением выступила и Меркель, подчеркнув, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить силу армии.

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