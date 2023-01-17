В ГД сообщили, что Володин имеет статус полковника запаса

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в настоящее время является полковником запаса, сообщили в телеграм-канале нижней палаты парламента во вторник, 17 января.

В Думе уточнили, что Володин с 3 курса Саратовского института механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина проходил обучение на военной кафедре института, после 4 курса прошел военные сборы и принял присягу.

По окончании института нынешний спикер ГД получил военное офицерское звание лейтенанта. Позже, будучи офицером запаса, проходил обучение на курсах при военном университете.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что для получения государственных должностей следует иметь военно-учетную специальность. Кроме того, кандидат должен отслужить в армии.

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