Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве зарегистрирован 1 241 случай штамма "Омикрон", из них 976 инфицированных (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и области, сообщает Роспотребнадзор.
"265 случаев (21,4%) являются завозными и связаны с поездками в другие страны", – говорится в сообщении.
Уточняется, что наибольшее число завозных случаев "Омикрона" в Москве связано с туристическими поездками в Турцию – 16%, ОАЭ – 11%, Доминикану – 9%, Египет – 1,4%.
В Роспотребнадзоре отметили, что среди заразившихся "Омикрон"-штаммом детей нет.
По каждому случаю инфицирования было проведено эпидемиологическое расследование, а также выявлен и обследован круг контактных лиц. Всех зараженных изолировали или отправили в медицинские учреждения в инфекционные стационары. За теми, кто контактировал с заболевшими, установлено медицинское наблюдение.
Ранее Сергей Собянин заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" значительно распространился в Москве и Подмосковье. При этом число госпитализаций остается сравнительно небольшим. По словам мэра, летом и осенью прошлого года при 5 тысячах положительных тестов в Москве госпитализировали около 1,5 тысячи человек. В настоящее время этот показатель равен 750–800 в день.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что в России подтверждено 1 682 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Вице-премьер подчеркнула, что случаи заболевания новым штаммом зарегистрированы уже в 42 регионах страны.
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