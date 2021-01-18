Спасатели назвали опасной толщину льда на семи водоемах Подмосковья

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На семи водоемах Московской области толщина льда остается опасной, сообщает пресс-служба "Мособлпожспаса".

Речь идет о реке Лопасня в Чехове, озере Цемлянка в Серпухове, реке Ока в Серпухове, Кашире, Луховицах, Москве-реке в Коломне, Бронницах, Жуковском, реке Яузе в Мытищах, Рузе, реке Вохонке в Павловском Посаде, а также реке Волге в Дубне.

Ранее сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли собаку, которая замерзала на льду на Канале имени Москвы в Долгопрудненском городском округе.

Как пояснила замначальника отряда Галина Балабанова, спасатели выехали на ежедневный замер толщины льда. Они увидели людей, внимание которых привлекла собака, лежащая посередине водоема и не подающая признаков жизни. Животное не могло выбраться из-за ограждений и выбилось из сил.