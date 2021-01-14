В Подмосковье спасатели вывели со льда водоема замерзшую собаку

Фото: vk.com/mosoblspas
Сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли собаку, которая замерзала на льду на Канале имени Москвы в Долгопрудненском городском округе.
Как пояснила замначальника отряда Галина Балабанова, спасатели выехали на ежедневный замер толщины льда. Они увидели людей, внимание которых привлекла собака, лежащая посередине водоема и не подающая признаков жизни.
"Неравнодушные жители округа обратились к подъехавшей дежурной смене с просьбой помочь погибающему животному", – приводятся слова Балабановой в соцсети "ВКонтакте".
Она отметила, что животное не могло выбраться из-за ограждений и выбилось из сил.
"Выбившись из сил, бедолага сильно замерз. Однако, увидев человека, пес, шатаясь, поднялся на ноги и последовал за ним", – рассказала Балабанова.
Балабанова добавила, что спасателю удалось вывести собаку на пологий берег.
Ранее сообщалось, что спасатели помогли гусыне, которая не могла выбраться из замерзающего Лебедянского пруда в Измайловском парке столицы. Спасателей вызвали местные жители, которые подкармливали гусыню. Они же взяли на себя ответственность за птицу.
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