Гололедица и небольшой снег придут в Москву на Крещение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная погода, небольшой снег и гололедица ждут москвичей 19 января. По данным Гидрометцентра, днем столбики не опустятся ниже шести градусов мороза.

В крещенскую ночь в столице будет от восьми до десяти градусов ниже нуля. Порывы западного ветра составят от пяти до десяти метров в секунду. В субботу уровень атмосферного давления составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили жителей столичного региона, что надвигающиеся на город крещенские морозы задержатся на неделю. Снижение температуры ожидается только после отхода циклона на восток. В дальнейшем морозы будут только усиливаться.

Ранее московских водителей призвали быть внимательными на дорогах в связи с заморозками. Сотрудники ЦОДД отметили, что с приходом холодов "будет вместо ручьев каток, и на дороге тоже".

Вечером 18 января в Москве начались крещенские купания. На почти 60 площадках дежурят более 200 спасателей и водолазов.

