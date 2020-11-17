В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве скончались 76 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 5 882 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 5 274 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 377 131 человек.

По данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 54,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,3 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 1 971 013 случаев COVID-19, вылечились 1 475 904 человека, скончался 33 931.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение показателей.