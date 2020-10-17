Порядка 60 нарушителей масочного режима выявили в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"

60 нарушителей масочного режима выявили в аэропорту Домодедово 17 октября, сообщает в Telegram пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Нарушения выявили в ходе рейда с участием сотрудников административно-пассажирской инспекции, транспортной полиции, Роспотребнадзора и волонтеров.

В 54 случаях пассажиры надели маски по требованию правоохранительных органов. К административной ответственности привлекли шесть пассажиров, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что управляющую компанию ТЦ "Авиапарк" и ее арендаторов могут оштрафовать за нарушения перчаточно-масочного режима.

По результатам проверки выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима.

Также кинотеатр "Кронверк Синема Семеновский" могут закрыть на 90 дней. Там не осуществлялся контроль использования посетителями средств индивидуальной защиты.