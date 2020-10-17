В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 25,3%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За сутки в Москве выявили 4 648 случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе. Этот показатель за неделю вырос на 25,3%.
Как отмечается, за последние 24 часа госпитализировано 1 249 пациентов. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 17% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в столичных больницах находится 318 человек.
В России за последние сутки зарегистрировали 14 922 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Всего на территории РФ зарегистрировано 1 384 235 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За минувшие 24 часа в России подтвердили 279 летальных случаев из-за коронавируса. Всего из-за осложнений, связанных с COVID-19, в России скончались 24 002 пациента. 8 617 человек вылечились от COVID-19 за последние сутки в России. За все время пандемии в РФ выздоровели от коронавируса 1 065 199 человек.
С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для данной категории граждан.
Также Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. При этом ученики 1–5-х классов возвратятся в школы и возобновят обучение в очном режиме.
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