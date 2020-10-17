Пашаев попал в больницу

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Юрист Эльман Пашаев оказался в больнице. Об этом заявил сам экс-защитник актера Михаила Ефремова в интервью РИА Новости.

Пашаев пояснил, что перенес операцию на перегородке носа.

"Два года я с ней мучился, спать не мог. Операция уже прошла", – сказал экс-адвокат.

Он отметил, операция была проведена успешно. Сейчас Пашаев проходит курс восстановления.

"Через неделю уже должен быть в строю", – пообещал юрист.

Пашаев представлял в суде интересы Михаила Ефремова, которого признали виновным в ДТП со смертельным исходом. Актера приговорили к восьми годам колонии. 18 сентября Совет адвокатской палаты Северной Осетии – Алании лишил Пашаева статуса адвоката из-за дисциплинарного проступка.