Температура воздуха в Москве приблизилась к рекорду 1889 года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В четверг, 17 октября, воздух в столице прогрелся до +17 градусов, сообщает портал "Метеоновости".
Синоптики отметили, что зафиксированному опорной метеостанцией города значению осталось совсем немного до рекордной отметки.
"Пока рекордное значение – плюс 17,4 градуса – остается в далеком 1889 году", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что столбики термометров в Москве показали 15,1 градуса, и это значение побило рекорд 17 октября 1990 года, когда было 14,6 градуса. Кроме того, по информации Гидрометцентра, четверг в столице стал самым теплым за последние 67 лет.
Вместе с тем в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. До 21:00 прогнозируется порывистый ветер.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в центр России придет "пожилое" бабье лето. Тепло и солнечно будет до вторника. Температура превысит климатическую норму примерно на 6 градусов. Погода может немного испортиться только в пятницу, но показатели все равно останутся на отметках выше нормы.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заверил водителей, что менять резину на автомобилях рано. Устойчивых холодов пока не прогнозируют.
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