Стало известно, кто получит надбавки и пособия в октябре

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Этой осенью определенные категории граждан получат надбавки и стимулирующие выплаты, сообщают "Дни.ру".
У военнослужащих по призыву, контрактников и сотрудников Росгвардии с 1 октября 2020 года зарплата повысится на 3 процента. Надбавку получат сотрудники ФСИН, МВД, таможенной службы, пожарных и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.
Отмечается, что на 489 рублей станет больше пособие самого низкооплачиваемого контрактника – рядового на первичной воинской должности, на 977 рублей – лейтенанта – командира взвода, на 1287 рублей – полковника – командира полка. Заместитель министра обороны в звании генерала армии будет получать пособие на 2344 рубля больше.
Выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, продлят до 15 октября. Врачи получают по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал и водители скорых – по 25. Эти выплаты не облагаются НДФЛ.
Ранее стало известно, что правительство выделило почти 200 миллиардов рублей на меры по социальной поддержке граждан и системы здравоохранения в столице.
Кроме этого, сообщалось, что преподаватели будут получать надбавку за классное руководство отдельной суммой. В день выплаты зарплаты классному руководителю будет приходить две суммы: сперва – заработная плата, а затем – федеральная надбавка в виде пяти тысяч рублей.
Выплаты врачам за борьбу с коронавирусом продлили до 15 октября
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