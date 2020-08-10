В Госдуме озвучили, кому будут положены северные надбавки при удаленной работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник рассказал Москве 24, кому будут положены северные надбавки при удаленной работе в случае принятия поправок.
По мнению депутата, рассчитывать на них могут только те, кто фактически работает в тех регионах, где такие выплаты предполагаются.
"Я считаю, что северные надбавки людям платят за их тяжелый труд. Именно в условиях севера. А если человек будет работать, например, из Москвы удаленно, то ни о каких надбавках не может идти речи. Даже если он работает на фирму, зарегистрированную на севере. Тут надо разбираться в каждом конкретном случае. Если человек живет и работает на Чукотке, то и надбавки ему положены, даже при дистанционной работе", – считает Мельник.
Он подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Мельник отметил, что в рабочую группу, занимающуюся документом, вошли многие депутаты из комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Поэтому, по словам политика, данная проблема будет детально рассмотрена.
"Андрей Исаев создал эту группу. Я уверен, что все будет сделано, как надо", – заявил депутат.
Ранее стало известно, что рабочая группа, готовящая ко второму чтению законопроект об удаленной занятости, рассматривает вопрос о распространении северных надбавок на сотрудников, трудящихся дистанционно.
Максимальную сумму планируется выплачивать работающим в отдельных районах Якутии, на Чукотке, а также на Курильских и Командорских островах. Отмечается, что размер надбавок зависит от региона и рассчитывается исходя из районного коэффициента. В целом они составляют от 15 до 100 процентов от зарплаты. Также рассматривается вопрос о начислении доплат за стаж работы на Севере в размере от 10 до 100 процентов в зависимости от местности и периода.
21 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, а также возможность совмещать офисную и удаленную работу.
Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое – дистанционная работа. Второе – временная дистанционная работа. Такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции сотрудника, трудящегося вне стационарного рабочего места, но находящегося под контролем работодателя. Третье – комбинированная дистанционная работа. Она предполагает стационарную занятость на рабочем месте и удаленную работу.
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