Около 72% российских офисных сотрудников хотят продолжить работать удаленно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 72% российских сотрудников хотели бы продолжить работать дистанционно и после окончания пандемии коронавируса, сообщает газета "Известия". Это показало июльское исследование hh.ru.

По словам офисных работников, эффективность их работы в период самоизоляции не изменилась.

Многие руководители также поддерживают дистанционную работу, но большинство из них все же против такого режима. Только четверть начальников сообщила о готовности перевести сотрудников на "удаленнку". О том, что продуктивность сотрудников не пострадала с переходом на такой режим, сообщили и 55% руководителей. 22% решили, что дистанционно подчиненные работают лучше, 17% – что хуже.

Как отметил член генерального совета "Деловой России" Алим Бишенов, нет однозначного вывода о пользе или вреде удаленной работы.

"Далеко не всех сотрудников можно переключить на дистанционный режим. К примеру, у многих работа предполагает встречи в офисе с клиентами или контрагентами. В лучшем случае при переходе на удаленку можно снизить расходы на 10–20%", – считает Бишенов.

В свою очередь доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Михаил Хачатурян считает, что переход на дистанционный режим может быть не таким уж выгодным.

"Необходимы дополнительные средства контроля сотрудников, программы для обеспечения безопасности, вероятно, покупка оргтехники для персонала. Кроме того, законодатели обсуждают возможность возмещения гражданам расходов, связанных с организацией рабочего места дома", – напомнил он.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы. В документе уточняются спорные моменты. Например, кто должен оплачивать дополнительные расходы – на связь и электричество.