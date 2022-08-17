Иммунолог назвал самые эффективные маски от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для защиты от коронавируса лучше выбирать респираторы со специальными фильтрами, которые снижают количество вдыхаемых и выдыхаемых вирусных частиц. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

За прошедшие сутки в Москве выявили 10 241 новый случай COVID-19. Срочная медицинская помощь потребовалась 407 жителям столицы. Выздоровели за минувшие 24 часа 7 820 пациентов, умер 21 человек.

По словам Крючкова, в большинстве масок нет выходного фильтра – только входной, на вдох. "А на выдох – просто клапан. Поэтому если человек сам болен и ходит в таком респираторе, то окружающие не защищены от заражения никак. Сам человек защищен больше, лучше, чем в маске медицинской, но зато если он сам оказывается зараженным, то окружающие тоже легко подхватывают вирус", – поясняет иммунолог.



Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Если есть выходной фильтр, то этот вариант лучше. Единственное, он наиболее дорогой.

По сравнению с респираторами одноразовые медицинские маски чуть менее эффективно предохраняют от заражения COVID-19, но их тоже можно использовать, добавляет эксперт.

"Срок службы у них – в среднем 4–5 часов при нормальных условиях, при отсутствии выделений из носа, при нормальной средней влажности воздуха. Если они намокают, то, конечно, нужно менять их значительно чаще", – объясняет Крючков.

Еще менее эффективны многоразовые маски, поскольку они не являются медицинским изделием. Кроме того, за ними требуется специальный уход. Носить их нужно не более пяти часов, а стирать при высокой температуре, уточняет иммунолог.



Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Проблема в том, что эти многоразовые маски не стандартизированы. Часто это просто кусок ткани, который не является медизделием. Непонятно, как его стирать, гладить. Некоторые ткани могут давать аллергическую реакцию замедленного типа.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал носить маски в общественных местах в регионах, где недельный показатель заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.