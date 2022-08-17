Иммунолог назвал самые эффективные маски от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Для защиты от коронавируса лучше выбирать респираторы со специальными фильтрами, которые снижают количество вдыхаемых и выдыхаемых вирусных частиц. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
За прошедшие сутки в Москве выявили 10 241 новый случай COVID-19. Срочная медицинская помощь потребовалась 407 жителям столицы. Выздоровели за минувшие 24 часа 7 820 пациентов, умер 21 человек.
По словам Крючкова, в большинстве масок нет выходного фильтра – только входной, на вдох. "А на выдох – просто клапан. Поэтому если человек сам болен и ходит в таком респираторе, то окружающие не защищены от заражения никак. Сам человек защищен больше, лучше, чем в маске медицинской, но зато если он сам оказывается зараженным, то окружающие тоже легко подхватывают вирус", – поясняет иммунолог.
По сравнению с респираторами одноразовые медицинские маски чуть менее эффективно предохраняют от заражения COVID-19, но их тоже можно использовать, добавляет эксперт.
"Срок службы у них – в среднем 4–5 часов при нормальных условиях, при отсутствии выделений из носа, при нормальной средней влажности воздуха. Если они намокают, то, конечно, нужно менять их значительно чаще", – объясняет Крючков.
Еще менее эффективны многоразовые маски, поскольку они не являются медицинским изделием. Кроме того, за ними требуется специальный уход. Носить их нужно не более пяти часов, а стирать при высокой температуре, уточняет иммунолог.
Ранее Роспотребнадзор порекомендовал носить маски в общественных местах в регионах, где недельный показатель заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.
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