Муфтий Москвы оценил решение талибов привлечь женщин к управлению Афганистаном

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Ислам не запрещает женщинам участвовать в общественной деятельности, работать в правительстве и журналистике, сообщил "Газете.ру" муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Комментируя заявление талибов, призвавших женщин участвовать в управлении Афганистаном, Аляутдинов заявил, что с точки зрения религии запретов на подобные виды деятельности для мусульманок не существует. Однако женщинам необходимо соблюдать определенные правила.

"С точки зрения религии, это возможно, если соблюдаются определенные условия внешнего облика и местонахождения, то ислам это не запрещает, запретов на этот счет нет. Определенные ограничения есть: например, женщине с непокрытой головой нельзя оставаться с мужчиной. Есть свои определенные понятия, условия, при которых женщина может занимать пост и выполнять какие-то значимые функции в нашей повседневной жизни", – разъяснил муфтий Москвы.

Он подчеркнул, что среди мусульманок есть множество женщин, добившихся успеха в общественной деятельности.

"Мы видим, что и в арабском мире много активных женщин, которые проявляют себя и в других сферах. Это нормально, но есть условия, которые необходимо соблюдать – нормы определенного исламского этикета", – добавил Аляутдинов.

Ранее представитель "Талибана" (запрещенной в России организации) разрешил женщинам быть ведущими телевизионных программ. Директор медиакомпании Moby Media Group Саад Мохсени рассказал, что женщины-ведущие по-прежнему выходят в эфир. Его слова подтвердил глава новостной службы телеканала Tolo News Мирака Попал.

Талибы обещают уважать права женщин и не ограничивать их в работе. Представители движения также утверждают, что не хотят делать из женщин "жертв" и приглашают их войти в состав будущего правительства.

