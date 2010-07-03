Около 4 тысяч человек собрались на согласованной акции в Москве – ГУ МВД

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Порядка четырех тысяч человек участвуют в публичном мероприятии, согласованном городскими властями, на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Сначала заявку подавали на митинг "За честные и чистые выборы" с 12:00 до 15:00 17 августа на площади Революции. Предполагалось, что участвовать будет до пяти тысяч человек. Однако в итоге с организаторами договорились о внешней стороне проспекта Академика Сахарова с установкой трибуны у дома 9.

Было также заявление на шествие 17 августа с 14:00 до 16:00. Оно должно было пройти от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова, предполагаемое число участников – до 30 тысяч. Это мероприятие не согласовали из-за несвоевременной подачи уведомления.

Из-за митинга движение на некоторых дорогах ограничили. Полное перекрытие ввели с 7:00 до 18:00 на участке улицы Маши Порываевой – от улицы Каланчевской до Докучаева переулка. С 7:00 до 18:00 не будет движения на участке проспекта Академика Сахарова – от Докучаева переулка до Садового кольца.