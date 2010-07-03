Департамент регбезопасности не согласовал проведение автодемонстрации КПРФ 31 августа

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Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции (ДРБиПК) не согласовал проведение автодемонстрации КПРФ 31 августа. Об этом сообщает заместитель главы ДРБиПК Василий Олейник.

"В правительство Москвы 16 августа 2019 года от Московского городского комитета КПРФ (Зубрилин, Щеглов, Иванов) поступило уведомление о намерении провести 31 августа демонстрацию с участием 100 автомобилей (180 человек)", – говорится в сообщении.

Олейник уточнил, что, по данным заявителей, маршрут должен был пройти по маршруту от дома № 123Б по проспекту Мира, Третьему транспортному кольцу, Воробьевскому шоссе, улице Косыгина до смотровой площадки на Воробьевых горах.

Он отметил, что, согласно заявлению, колонна автомобилей должна была двигаться по заявленным улицам со скоростью 20 километров в час. Это повлечет за собой проблемы в функционировании работы объектов транспортной инфраструктуры и создаст помехи движению транспорта. Также, по его словам, в месте старта не предусмотрена площадка для расположения автомобилей.

Олейник заключил, что из-за вышеперечисленных причин демонстрация не может быть согласована.

