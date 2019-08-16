Три недели до голосования. Как проходит предвыборная кампания в Москве

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 человека, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. О том, как проходит предвыборная кампания и кого допустили к голосованию – в материале Москвы 24.

Кандидаты

Портал мэра и правительства Москвы

Предвыборная кампания в Мосгордуму стартовала 6 июня. С этого момента все претенденты от партий и самовыдвиженцы могли подавать документы.

Самовыдвиженцам нужно было собрать три процента подписей избирателей своего округа – в среднем около пяти тысяч. Такое же условие необходимо было выполнить представителям непарламентских партий. Кандидаты от "Единой России", ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" по закону освобождены от сбора подписей.

В итоге до участия в выборах допустили 233 кандидата: 62 самовыдвиженца и 171 – по партийным спискам. Отказали в регистрации 57 претендентам – 18 партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцам. Отказов на этот раз почти вдвое меньше, чем на выборах 2014 года, – тогда в регистрации отказали 107 претендентам.

Основная причина отказов в участии в голосовании – "брак" в подписях, собранных в поддержку выдвижения. В том числе были подписи давно умерших избирателей. Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Николай Булаев подчеркнул, что у незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, подавших жалобы в Центризбирком, обнаружили 106 подписей умерших людей.

"Всего у кандидатов, подавших жалобы по решению Центральной избирательной комиссии, было обнаружено 106 подписей умерших людей. И от этого уже никуда не убежишь", – заявил Булаев.

Председатель МГИК Валентин Горбунов считает, что кандидаты, которые подделывают подписи избирателей за свое выдвижение, должны быть отстранены от выборов, а также предстать перед законом по уголовным делам за фальсификацию.

"То, что мы за последние, наверное, четыре года либерально относились к таким проступкам (имеется ввиду фальсификация подписей избирателей в поддержку кандидата: ни одного такого сборщика не посадили, ни одного кандидата не посадили. Я думаю, что это надо прекращать. Мы не карающий орган, но каждый должен получить по заслугам. Мы обязательно отправим все материалы в следственные органы. Я думаю, что если дело доведут до уголовной ответственности, желающих после этого "рисовать" подписи сразу уменьшится", – сказал Горбунов.

"Нельзя, конечно, близко подпускать людей, которые хотят принимать законы и нарушают существующее законодательство, до власти", – заключил Горбунов.

Зампред ЦИК Николай Булаев обратил внимание, что часть незарегистрированных кандидатов, которые претендовали на участие в выборах в Московскую городскую думу, выдвигались не ради того, чтобы стать депутатами, а для усложнения социально-политической обстановки.



Он добавил, что некоторые кандидаты неответственно подходили к заполнению документов, хотя знали, что по закону за это их могут не зарегистрировать. По его мнению, кандидаты делали это намеренно, осознавая последствия.

"Вот, посмотрите, декларация об имуществе жены кандидата. Пусто. Человек не стал это заполнять. Подумал, что это заполнение не приведет к его регистрации. Или, может быть, не заполнил, потому что ему и не надо было участвовать в этих выборах. Я вот дам им, что у меня есть, пройдет - хорошо, не пройдет - ничего страшного", – заключил Булаев.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов напомнил, что изначально на участие в выборах в 45 избирательных округах претендовали 426 человек. Документы на регистрацию сдали 290 человек, остальные снялись с выборов.

Нынешнюю кампанию политологи называют одной из самых конкурентных – на одно место в МГД претендуют 5,1 кандидата.

"То, что в этих выборах участвует большее количество людей, то, что зарегистрировано больше кандидатов, чем в 2014 году, это как раз и показатель конкуренции. Значит, людям важно, значит, люди хотят участвовать, используя все методы конкурентной борьбы", – считает политолог Дмитрий Гусев.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин, в свою очередь, обратил внимание на прозрачность, открытость и демократичность нынешних выборов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Если сравнить с прошлыми выборами в Мосгордуму, то и допущено больше кандидатов, и не допущено в два раза меньше, чем в прошлый раз. Уже это говорит о том, что доступ для кандидатов выше, чем пять лет назад", – заявил он.

По словам Данилина, пять человек на место в парламенте – это очень хороший показатель конкуренции.

Снижение подписного барьера

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В ЦИК обсуждается возможность сократить число подписей для регистрации кандидатов в Мосгордуму. Это сделает процесс еще демократичней. Булаев рассказал, что было много претензий к работе графологов.

"Сложно делать выводы по восьми цифрам даты (в подписных листах избиратель обязан поставить своей рукой не только подпись, но и дату). Мое предложение, чтобы подпись всю целиком писал избиратель, тогда будет хотя бы 43 буквы. Это тоже шаг. Тогда собирать будет сложнее. Может быть, тогда стоит сократить количество собираемых подписей", – предположил он.

Также зампредседателя ЦИК напомнил, что обсуждалась идея собирать подписи через портал госуслуг, однако это приведет к ограничению прав граждан, которые там не зарегистрированы.

В предстоящих выборах будут участвовать представители девяти политических партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Родина", "Коммунисты России", "Партия Роста", "Яблоко", "Гражданская сила" и "Зеленые".

Отдельное место среди всех кандидатов занимают самовыдвиженцы. Почти в каждом округе есть хотя бы по одному самовыдвиженцу. А, например, в 14 округе (районы Алексеевский, Марьина Роща, Останкинский и Ростокино) официальными кандидатами стали сразу четыре самовыдвиженца.

Среди таких кандидатов представители самых разных профессий и сфер общественной жизни. К примеру, в округе № 4 (районы Крылатское, Строгино и часть Кунцева) кандидатом в депутаты стала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. Конкурировать с ней от округа будут Владимир Бессонов от ЛДПР, Сергей Десяткин от КПРФ и Эрик Лобах от партии "Справедливая Россия".

В округе № 5 (районы Филевский парк, Хорошево-Мневники и часть Щукина) оппонентами журналиста Романа Бабаяна будут Анастасия Удальцова (КПРФ), Алексей Литвинов (ЛДПР) и Ксения Доможирова ("Справедливая Россия").

В округе № 29 (районы Западное и Восточное Бирюлево, а также часть Царицына) жителей будут представлять космонавт Олег Артемьев, кандидат от "Справедливой России" Сергей Журавский, Николай Сергеев из КПРФ и Борис Чернышов от ЛДПР.